Kopitar v ligi NHL igra že 13. sezono in s svojo kakovostjo onstran luže je postal tudi kapetan ekipe iz mesta angelov, s čimer je že spisal nov košček hokejske zgodovine v Sloveniji in Kaliforniji.

Do novega mejnika, ki ga je nedvomno sposoben doseči, pa ga loči 114 strelskih točk. Doslej je Hrušičan v karieri na 1000 tekmah dosegel 311 golov in 575 podaj oziroma 886 strelskih točk, letos v rednem delu 21 golov in 37 podaj. V naslednjih dveh sezonah pa se mu bo nedvomno ponudila priložnost, da se vpiše v klub igralcev s 1000 doseženimi točkami.

To je doslej uspelo 88 hokejistom, a le 16 med njimi ni bilo rojenih v Severni Ameriki. Kopitar bo tam lahko zelo hitro, če mu denimo uspe ponoviti lanski dosežek. Takrat je dosegel 35 golov in 57 podaj, skupaj pa 92 točk.