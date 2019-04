V zahodnem delu lige NHL so znani že skoraj vsi udeleženci končnice. V izločilnih bojih bodo zaigrali najboljša ekipa zahodne konference Calgary Flames, San Jose Sharks, Winnnipeg Jets, Nashville Predators, St. Louis Blues, Vegas Golden Knights in Dallas Stars.

Za še zadnje mesto, ki je na voljo v zahodni konferenci, pa se borita ekipi Colorado Avalanche in Arizona Coyotes. In prav Kopitarjevi kralji so Arizoni z zmago morda pokvarili načrte. Arizona ima 84 točk, Colorado 88, do konca sta le še dve tekmi. Colorado je ponoči s kar 6:2 premagal že odpisani Edmonton.

V vzhodnem delu lige NHL je še nekaj neznank Že zdavnaj si je končnico zagotovila ekipa Tampa Bay Lightning, ki je osvojila tudi predsedniški pokal kot najuspešnejša ekipa rednega dela. V končnici je tudi Boston Bruins, ki je ponoči s 6:2 odpravil Columbus Blue Jackets, ki ima še teoretične možnosti za končnico. Drugi del so si zagotovili tudi aktualni prvaki Washington Capitals in New York Islanders. Zelo pomembno zmago v boju za končnico so vpisali hokejisti Carolina Hurricanes, ki so s 4:1 premagali Toronto Maple Leafs, ki si je že zagotovil končnico. Montreal Canadiens si je zmago s 4:2 proti vodilni Tampi zagotovil 94 točk, kolikor ima tudi Columbus. Le točko več ima Carolina. Tri točke več pa Pittsburgh Penguins, ki je z 1:4 klonil proti Detroit Red Wings.