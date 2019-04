Novomeška komunala je v treh letih zbrala 105 ton odpadne kartonske embalaže, to je okoli 2,6 milijona kosov litrskih embalaž za mleko, sokove in druga tekoča živila (kemso) ter jo poslala v predelavo v Italijo. Embalažo je podjetje Lucart predelalo v toaletni papir, robčke in brisačke za roke, ki jih zdaj uporabljajo v polovici, to je 30 javnih ustanovah na območju osmih dolenjskih občin, pravi direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič. Za takšno količino proizvodnje higienskega papirja bi morali v povprečju posekati 2200 kvadratnih metrov gozda oziroma 574 odraslih dreves, v zrak pa bi šlo 68 ton ogljikovega dioksida.

Novomeška komunala je leta 2015 kot prva med slovenskimi komunalnimi podjetji skupaj s partnerji vstopila v snovni komunalni krog odpadne embalaže. V projekt so pritegnili okoli 2000 otrok po novomeških šolah, ki so na zbiralne dneve v šolo nosili tetrapak embalažo in za simbolično nagrado dobili papirnate robčke. »S tem smo otrokom najlažje pokazali, kako krožno gospodarstvo dejansko deluje. Torej, prinesli so odpadek, dobili pa uporaben izdelek,« pojasnjuje Klemenčič.

Reciklirani izdelki so kakovostni in cenejši Ko komunala iz rumenih zabojnikov prevzame ločeno zbrano embalažo, jo preda tako imenovani embalažni shemi oziroma podjetju, v novomeškem primeru je to Dinos, ki zbrano embalažo prevzame, jo obdela, izloči pločevinke, plastiko in seveda »kemso« embalažo. Slednjo nato odpeljejo v podjetje v Italiji, kjer jo predelajo in izdelajo ekološki higienski papir. Tega nato slovensko podjetje Valtex trži in ponuja javnim ustanovam. Kot pravi direktor Valtexa in idejni vodja projekta Niko Kumar, pred tremi leti, ko so se »podali« v projekt, niso vedeli, kakšni bodo rezultati, saj takšnega primera krožnega gospodarstva v Sloveniji še ni bilo. »Ti reciklirani izdelki so kakovostni in lahko tudi cenejši. Smo namreč v času, ko cene celuloze, torej surovine iz primarnih vlaken, divjajo, v tem primeru pa je cena precej stabilnejša, saj prihaja neposredno z naših dvorišč,« pravi Kumar.