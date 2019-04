V skladu z alžirsko ustavo sta oba domova parlamenta zadolžena, da v primeru predčasnega prenehanja mandata predsednika države na njegovo mesto imenujeta predsednika zgornjega doma, narodnega sveta. To je 77-letni Abdelkader Bensaleh, ki je že pred torkovim odstopom Abdeaziza Buteflike s predsedniškega položaja prevzel del njegovih dolžnosti. Najbolj opazno je to storil s sprejemanjem tujih državnikov, potem ko se Buteflika po možganski kapi leta 2013 in ponovni izvolitvi leto dni kasneje praktično ni več pojavljal v javnosti.

Ker velja Bensaleh za velikega podpornika Buteflike in je do zadnjega zagovarjal njegovo še peto kandidaturo, ne uživa zaupanja med politično opozicijo in protestniki, ki so po več mesecih izsilili predsednikov odstop. Zato ostaja v Alžiriji vprašanje demokratične tranzicije in poštenih volitev na široko odprto.

Od novinarja do v. d. predsednika Bensaleh, ki se je po nekaterih domnevah rodil v Maroku in naj bi alžirsko državljanstvo prevzel pri 24 letih, je bil po poklicu najprej novinar. Med alžirsko državljansko vojno v letih 1994–1997 je bil predsednik nacionalnega tranzicijskega sveta. Po uvedbi večstrankarskega sistema je bil kot član demokratičnega narodnega zbora najprej predsednik spodnjega doma parlamenta, od leta 2002 pa je na sedanjem položaju predsednika zgornjega doma. Njegova najpomembnejša naloga bo zdaj pripeljati Alžirijo do predsedniških volitev, ki morajo biti izpeljane v 90 dneh, potem ko so bile prvotno predvidene za 18. april.