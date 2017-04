Na enem od desetih prizorišč letošnjega Festivala čokolade v Radovljici, ki se bo začel v petek in se zaključil v nedeljo, bodo lahko obiskovalci preizkusili tudi svojo srečo. Zaigrali bodo lahko namreč pravo ameriško ruleto, izdelano iz čokolade. Stavilo se bo s čokoladnimi žetoni, za tiste, ki bodo stavili na pravo številko, pa organizatorji pripravljajo tudi nagrade. Denar za čokoladne nakupe se bo dalo dvigniti na bankomatu, oblečenem v čokolado, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali čokoladne tovornjake in avtomobile. Na svoj račun bo prišel tudi nežnejši spol, obljublja direktorica Turizma Radovljica Nataša Mikelj. Dekleta bodo lahko obiskala čokoladno masažo rok, čokoladno manikuro, tudi naličili jih bodo s čokoladnimi ličili in s to dobroto popestrili njihove pričeske.

Ko čokolada pristane na umetnini namesto v ustih Da se s čokolado da početi marsikaj, le dovolj domišljije je treba imeti, dokazuje tudi akademska slikarka Meta Šolar. »Slikam s pomočjo kakava. Zmešam ga z akrilom,« pokaže na zmes in pristavi, da prav zato ni užitna. »Tako tudi ni težav s tem, da bi kdo slike ali material želel poskusiti,« pristavi. Akademska slikarka kakav v prahu uporablja predvsem za senčenje, zato so njene slike bolj prosojne in spominjajo na akvarel, pomaga pa si tudi z ogljem. Za serijo slik, s katerimi se bo predstavila na letošnjem festivalu čokolade, iz kakava riše predvsem ženske motive. »Ženske smo nekako prve porabnice čokolade in se pri tem soočamo z negotovostjo, ali ugrizniti vanjo; borimo se same s sabo pri odločanju, koliko te sladke pregrehe bomo pojedle,« opisuje občutke, ki jih izžarevajo njene čokoladne stvaritve. Ustvarjanja s čokolado pa se je v teh dneh privadil tudi oblikovalec ledenih skulptur Miro Rismondo. Obdelovanja ledu se običajno loti kar z motorno žago, le za petino dela uporabi druga orodja, pri čokoladi pa je bilo, pravi, ravno obratno. »To skulpturo sem izdeloval tri dni in večinoma sem uporabljal dleta.« Kar okoli 300 kilogramov čokolade tehta čokoladna maskota Gorenjke, ki bo na ogled na festivalu. Če ga je sprva še mikalo, da bi jo med delom pokušal, pa se je po nekaj dnevih njenega vonja in okusa navadil in ta želja je, pravi, izginila.