Odstop predsednika Državne revizijske komisije: Tuliti bi morali vsi alarmi

Državna revizijska komisija skrbi za to, da so javna naročila speljana zakonito, da so pogoji za naskakovanje posla za vse ponudnike enaki in da naročnik med postopkom ne privilegira nikogar. Družbam, pa naj bo to idrijski Kolektor, sarajevski Euroasfalt ali turški Cengiz Insaat, prav revizijska komisija zagotavlja, da so pravila igre za vse enaka, in ukrepa, ko niso. Vsaka revizija, ne glede na to, kateri člani senata so jo spisali, je utemeljena na slovenskih zakonih, vsaj treh ali štirih sodbah evropskega sodišča in uveljavljeni revizijski praksi. Že samo odločanje o sto, dvesto ali milijardo evrov vrednih razpisih pomeni svojevrsten pritisk in izjemno veliko odgovornost.