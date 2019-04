Udeleženci letošnjega srečanja PEN so včeraj že obiskali nekaj šol po Sloveniji, člani odbora pisateljev za mir, ki mu od letos predseduje pisatelj Emmanuelle Pierrat iz francoskega centra PEN, pa bodo danes priredili okroglo mizo, ki se navezuje na eno glavnih tem letošnjega srečanja – Predstava o drugem: pot do miru ali pot do vojne. Sinoči je že potekal tudi sestanek balkanske mreže in mreže Alpe-Jadran.

Mladi in knjiga Danes se bodo posvetili tudi drugi letošnji temi Domišljija in stvarnost – prebujanje mladih za literaturo. Predsednica slovenskega PEN Ifigenija Simonović je pojasnila, da so se zanjo odločili, ker se zavedajo odgovornosti, ki jo imajo pisatelji in pisateljice pri ustvarjanju literature kot bistvenega medija sporazumevanja do mladih bralcev. Sledila bo podelitev nagrad za najboljše srednješolske eseje, zvečer pa se bodo v več krajih na Gorenjskem v sklopu 6. festivala Obrazi miru zvrstili literarni večeri.