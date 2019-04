Hrvaški nogometaši so postali goli zvezdniki med svetovnim prvenstvom v Braziliji leta 2014, ko so brez kopalk skakali okoli džakuzija in v domovini poželi plaz kritik, češ, kako nemoralno. Na zadnjem svetovnem prvenstvu so spet postali gola senzacija, ko je v njihovo garderobo prikorakala hrvaška predsednica Kolinda Grabar - Kitarović in se z njimi objemala. Kar pa ni nič v primerjavi z najbolj škandalozno hrvaško objavo golega nogometaša, ki se je zgodila že leta 1980, ko je revija Polet objavila gole fotografije tedanjega vratarja Dinama Milana Šarovića. Škandal je odjeknil po vsej Jugoslaviji, časopis so zaplenili, vratar pa jih je tožil in tožbo dobil. Pred leti je razlagal, da ni vedel, da ga fotografirajo, ko je gol stopal iz bazena.

V sedanjosti pa nogometaši kar sami objavljajo gole fotografije. Med zadnjimi je bil Ivan Rakitić. S poudarkom, da je Rakitić verjetno objavil najbolj seksi fotografijo, saj je na njej tudi njegova žena Raquel Mauri. Par sedi v postelji, se zaljubljeno gleda, oba sta popolnoma gola, nogometaševa žena pa z roko zakriva svoje prsi. »Poglej jezik srca,« je napisano ob fotografiji. Sicer sta zakonca Rakitić znana po tem, da na svojih instagramih rada objavljata svoje romantične fotografije, denimo kako se objeta vozita na čolnu, kako se objeta smehljata, tako da zakonca Rakitić veljata za izjemno srečen par. Poročena sta od leta 2013, imata pa dve hčerki – šestletno Altheo in triletno Adaro. Gola fotografija je dobila 76.000 všečkov.

Samovšečni Ronaldo Precej več všečkov, 6 milijonov, pa je dobila fotografija Ronalda, objavljena le dan kasneje. Medtem ko je njegova zaročenka Georgina Rodríguez objavila posnetek, kako Ronaldo poljublja hčerko Alano, je nogometaš objavil fotografijo, na kateri je razgaljen. Na njej po plavanju, ki je del rehabilitacije stegenske mišice zaradi poškodbe, sedi na dveh kopalnih kadeh z razkrečenimi nogami, oblečen pa je le v spodnje perilo svoje blagovne znamke. Seveda razkazuje popolne trebušne mišice, za katere se zdi, da so vsako leto večje. Kajti Ronaldo izjemno rad razkazuje svoje telo. Že skoraj legendarne so njegove fotografije za reklamno kampanjo Armanijevega spodnjega perila leta 2010, na podoben način pa se je fotografiral tudi za oglase svoje linije spodnjic. Prav tako se je nekajkrat razgaljen pojavil na naslovnicah revij. Leta 2010 sta tako skupaj z Didierjem Drogbajem krasila naslovnico Vanity Faira. Leta 2014 pa je skupaj s tedanjim dekletom Irino Shayk posnel serijo vročih fotografij za španski Vogue. Na naslovnici je bila tista, na kateri je manekenka ovita v rjuho, za njo pa stoji popolnoma goli Ronaldo. Sicer se je o Ronaldovi goloti najbolj iskreno razgovoril njegov soigralec iz Manchester Uniteda Rio Ferdinand. Dejal je, da je Ronaldo v garderobi večkrat pred ogledalom stal popolnoma gol in si govoril, kako je lep. Nato so ga soigralci zbadali, da kljub temu Messi igra bolje kot on. »Ah, seveda, toda Messi ni videti tako dobro kot jaz,« jim je odgovarjal Cristiano Ronaldo.