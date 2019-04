Ljubitelji glasbene zvrsti dubstep imajo le redko priložnost uživati v svoji glasbi brez slušalk. Nič čudnega, saj bi ta žanr elektronske glasbe lahko uvrstili tudi v kategorijo hrupne glasbe. Tak bi bil verjetno tudi njen opis s strani povprečnega poslušalca polikanega popa. To poletje pa bi znali dubsteperji odložiti slušalke in svoje najljubše viže tudi v javnosti na zvočnike naviti do najvišje jakosti. Če se bo kdo pritoževal, pa bodo imeli prikladen izgovor. Glasbo bodo predvajali za dobrobit vseh v okolici. Skupina znanstvenikov je v znanstveni reviji Acta Tropica namreč objavila izsledke raziskave, ki je pokazala, da predvajanje dubstepa ščiti pred piki komarjev.

Skupina mednarodnih znanstvenikov je preučevala vpliv predvajanje dubstepa na odrasle komarje vrste Aedes aegypti, ki so znani po tem, da prenašajo rumeno mrzlico. Za test so izbrali kompozicijo Scary Monsters And Nice Sprites z istoimenskega z grammyjem nagrajenega albuma ameriškega dubstep zvezdnika Skrillexa. Komad so izbrali, ker združuje zelo visoke in zelo nizke frekvence.

»V insektih vibracije z nizko frekvenco vodijo v spolne interakcije, hrup pa moti zaznavo signalov predstavnikov iste vrste in gostiteljev,« pojasnjujejo znanstveniki. Predvajanje dubstepa je komarke zamotilo, zato so manj pogosto napadale gostitelje, hkrati pa so za odločitev za napad porabile dalj časa kot v okolju, kjer dubstepa ni bilo slišati. Znanstveniki so ugotovili še, da so se komarji, ki so poslušali dubstep, tudi manj pogosto razmnoževali.

»Opažanja, da lahko takšna glasba premakne čas napada na gostitelje, zmanjša srkanje krvi in zmoti parjenje, odpira obzorja za razvoj osebnih glasbenih zaščitnih in nadzornih ukrepov v boju proti boleznim, ki jih prenašajo aedes komarji,« so prepričani znanstveniki. Ni pa nujno, da bo njihova rešitev prepričala vse. Verjetno se bodo tudi po tej raziskavi našli nekateri, ki bodo med poletnim poležavanjem raje z rokami odganjali komarje kot poslušali dubstep, pa čeprav bi bilo to koristno zanje in za širše okolje. Za vsak slučaj pa prilagamo tudi s strani znanstvenikov izpostavljeni glasbeni repelent.