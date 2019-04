Nekdanjega premierja Malezije, ki je verjetno prav zaradi škandala doživel poraz na parlamentarnih volitvah maja lani, tožilstvo obtožuje, da je prejel nakazila iz podružnice 1MDB v višini 10 milijonov dolarjev, ki naj bi pristali na njegovih zasebnih bančnih računih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Petinšestdesetletni Najib, ki mu grozi dosmrtna zaporna kazen, že ves čas zanika obtožbe in trdi, da so politično motivirane. Današnjemu zaslišanju naj bi sledilo še več drugih, saj Najiba bremeni 42 različnih obtožb.

Sklad 1MDB je ustanovil prav Najib, v aferi pa naj bi bilo skupaj poneverjenih več milijard dolarjev. Pri tem naj bi več sto milijonov dolarjev pristalo na zasebnih bančnih računih. Zadevo preiskuje tudi več drugih držav, med njimi Singapur, Švica in ZDA.

Najib je malezijsko vlado vodil med letoma 2009 in 2018, že v času njegovega mandata pa so se pojavljali očitki o korupciji na njegov račun, pa tudi na račun njegove žene.

Soditi so mu začeli prav ob 10. obletnici njegove prisege za premierja, kljub hudim obtožbam pa je na podlagi varščine skupaj z ženo lahko na prostosti. Tudi začetek sojenja so morali večkrat preložiti, saj so Najibovi odvetniki skušali sodne postopke večkrat ustaviti.

Poleg Najiba in njegove soproge Rosmah Mansor je preiskava afere zajela tudi finančnika Low Taek Jhoja, ki je na begu, in več sodelavcev in pomočnikov nekdanjega premierja.

V okviru preiskave so izvedli racije na Najibovih domovih in pri tem odkrili za skoraj 300 milijonov dolarjev torbic, ur, nakita in drugih luksuznih dobrin, ki so bile domnevno kupljene z denarjem iz 1MDB.