Države menijo, da so nekatere aktivnosti v iranskem raketnem programu v nasprotju z resolucijo Varnostnega sveta ZN o mednarodnem sporazumu o iranskem jedrskem programu, katerega podpisnice so tudi Nemčija, Francija in Velika Britanija.

Sporazum, s katerim se je Teheran zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja, v zameno pa je mednarodna skupnost odpravila del gospodarskih sankcij proti državi, so podpisale še Kitajska, Rusija in ZDA. Slednje so lani izstopile iz dogovora in znova uvedle sankcije proti Teheranu.

Med drugim evropske države opozarjajo na februarsko izstrelitev nosilne rakete za satelite, ki uporablja podobno tehnologijo kot medcelinske rakete. Poleg tega je Iran februarja predstavil dve novi balistični raketi, ki sta prav tako v nasprotju z resolucijo. Raketa zemlja-zemlja, poimenovana dezful, bi lahko »zelo verjetno« nosila tudi jedrsko konico, so navedle države.

»Aktivnosti v iranskem balističnem programu so zelo zaskrbljujoče, saj destabilizirajo regijo in krepijo obstoječe napetosti,« so v pismu Guterresu zapisali veleposlaniki Nemčije, Francije in Velike Britanije pri ZN. Pozvali so ga k pripravi "podrobnega poročila" o teh aktivnostih.