Z današnjim obiskom grškega premierja Aleksisa Ciprasa v Severni Makedoniji je sklenjena skoraj tri desetletja trajajoča saga sporov med Atenami in Skopjem o državnem imenu in drugih simbolih, ki so nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo odrivali stran od evroatlantskih povezav in vzdrževali negotovost na tem delu Balkana. »Najina odgovornost, moja in Zoranova (Zaevova), je dokazati, da imata naša naroda lahko samo koristi od poti, ki smo jo odprli,« je dejal Cipras dan pred obiskom, danes pa ob prihodu na skopsko letališče tvitnil, da je na zgodovinski misiji, temelječi na strateški viziji partnerstva in zavezništva sosednjih držav.

Na prvi obisk grškega premierja sploh po osamosvojitvi severne sosede leta 1991 je Cipras pripotoval v spremstvu desetih ministrov in številnih poslovnežev iz več kot sedemdeset grških podjetij, ki so prišli raziskat možnosti sodelovanja v kmetijstvu, živilski industriji, energetiki in infrastrukturnih projektih. Vladni predstavniki so ob tej priložnosti oblikovali visoki svet za sodelovanje ter podpisali več meddržavnih sporazumov, med njimi o sodelovanju v procesu evropske integracije in na področju obrambe, kjer bo Grčija z letali iz Soluna nadzorovala severnomakedonski zračni prostor. Govorili bodo tudi o razvoju cestne in železniške povezave na relaciji Solun–Skopje–Tabanovce na meji s Srbijo.

Poročevalci pa so ob prihodu Ciprasa pred vladno palačo v Skopju opazili, da ga gostitelj Zoran Zaev ni sprejel z intonacijo državnih himen, ki je običajna za državne obiske. Skopski protokol je zadevo pojasnil s sledenjem programu obiska po zamudi letala grškega premierja. Ugibalo pa se je tudi, da je pravi razlog v besedilu severnomakedonske himne, ki jo je med drugo svetovno vojno napisal Vlado Maleski, uglasbil pa Todor Skalovski in govori o Makedoniji in Makedoncih, torej ne o Severni Makedoniji.