»Sem smo prišli, da bi našli rešitev, da bi gradili mostove namesto zidov,« je po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia po pogovorih na skupni novinarski konferenci z Zaevom povedal Cipras. Poudaril je, da je zdaj treba pohiteti, saj so zapravili tri desetletja.

Tudi makedonski premier je dejal, da je ob pogledu v preteklost videti zamujene priložnosti. »Ko pa pogledaš naprej, vidiš odprte priložnosti in skupne interese. Sosednji državi sta sprejeli pogumne odločitve za enotnost,« je poudaril. »Kar se je zdelo nemogoče, je postalo resničnost,« je dodal.

Premierja sta tako v skladu s prespanskim sporazumom, s katerim sta državi lani razrešili več desetletij trajajoč spor glede imena Severne Makedonije, podpisala akcijski načrt za krepitev sodelovanja med državama.

V središču današnjega obiska je sicer gospodarsko sodelovanje. Grškega premierja spremlja več kot 100 podjetnikov, ki želijo vzpostaviti boljše sodelovanje z makedonskimi kolegi. Veliko grških podjetij je sicer kljub težavam zaradi neurejenih odnosov v sosednji državi že doslej poslovalo. Cipras in Zaev bosta danes odprla tudi poslovno konferenco, ki se je bo udeležilo več kot 400 podjetnikov iz obeh držav.

Grčija Severni Makedoniji v podporo

Cipras je ob tem napovedal tudi podporo Severni Makedoniji na njeni poti v Evropsko unijo. Ob robu obiska so ministri obeh držav podpisali še več drugih sporazumov, med drugim o sodelovanju na področju prometa in obrambe. Pri slednjem sta se Atene in Skopje dogovorila, da bo Grčija z letali iz Soluna nadzorovala makedonski zračni prostor.

Ob prihodu grškega premierja pred poslopje makedonske vlade sicer niso zaigrali himen držav, kot je običajno ob uradnih obiskih. Ob tem se je javnost spraševala, ali so to storili zato, ker je v besedilu makedonske himne še staro ime države. A so v makedonskem protokolu pojasnili, da so se za to odločili zaradi zamude Ciprasovega letala, da bi lahko sledili predvidenemu programu obiska, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

To je prvi uradni obisk kakega grškega premierja v Skopju od razglasitve makedonske neodvisnosti leta 1991. Do njega prihaja po lanski sklenitvi prespanskega sporazuma o imenu nekdanje jugoslovanske republike, v skladu s katerim ga je letos spremenila v Severno Makedonijo. Grčija je od leta 1991 nasprotovala imenu svoje severne sosede, saj je Makedonija ime pokrajine na njenem severu. Zaradi tega spora je Grčija blokirala pot Makedonije v zvezo Nato in Evropsko unijo. Po uveljavitvi prespanskega sporazuma Severna Makedonija letos pričakuje članstvo v Natu, saj v državah članicah že poteka postopek ratifikacije protokola o njem pristopu v Nato.