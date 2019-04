Mislim svoje mesto: Moj prijatelj atom

Mesta goltajo energijo in jo prebavljeno pošiljajo na vse strani, do koder seže sevanje urbane socialne, kulturne in politične energije. A najprej morajo energijo dobiti. Odkar je Ljubljana prvič zasijala s pomočjo električnih svetilk (1898), se je marsikaj spremenilo. Energetika Ljubljana je pri nas glavni vir plina, gretja in elektrike. Z nakupom moščanske termoelektrarne in združitvijo s šišensko je Ljubljana dobila nekaj več kot le skupnega dobavitelja. Bogatejša je za nosilce energetske strategije.