Mislim svoje mesto: Sanjati z odprtimi očmi

Otroci in mladina so naša prihodnost? Rajši ne. Bilo bi mnogo bolje, ko bi imeli lastno prihodnost, naše pa bi se znebili. Če jim to ne bo uspelo, bo šlo vse naprej kot do zdaj: vojna vseh proti vsem in uničevanje življenja na Zemlji – predvsem človeškega.