Tekmovanje konec minulega tedna je prvič potekalo v kategoriji treh kategorij - violine, flavte in klarineta. Poleg 24-letnega Šparovca sta slavila še 18-letni švedski violinist Johan Dalene in 24-letna francoska flavtistka Josephine Olech, piše na spletni strani tekmovanja.

Na tekmovanju so v omenjenih kategorijah podelili še drugo in tretjo nagrado, nagrado za najboljšo interpretacijo, nagrado Odense Symphony Orchestra ter nagrado mladinske žirije, v kateri so violinisti, klarinetisti in flavtisti, stari med 14 in 20 let.

Blaž Šparovec je po študiju klarineta na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana študij nadaljeval na Univerzi za umetnost v Berlinu v razredu Francoisa Bende. Je dobitnik številnih nagrad. Sodeloval je z več priznanimi orkestri, leta 2012 je zmagal na slovenskem izboru za tekmovanje Evrovizijski mladi glasbeniki na Dunaju.

Carl August Nielsen velja za enega najpomembnejših danskih skladateljev in dobrega poznavalca kontrapunkta. V svojih delih je uporabljal tudi moderne kompozicijske prijeme in v opero uvedel bogate polifone zborovske elemente.