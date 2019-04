V obstreljevanju v noči na danes so bili na območju mesta Rawalakot v Pakistanu ubiti trije pakistanski vojaki, še več pa jih je bilo ranjenih, je sporočila pakistanska vojska. V drugem napadu v ponedeljek na območju mesta Kahuta je bil ubit en civilist, še eden pa je bil ranjen.

Tudi indijske varnostne sile so Pakistan obtožile, da je v ponedeljek streljal prek ločitvene črte v Kašmirju, kar je sprožilo njihov odziv. Na indijski strani je so umrli pripadnik paravojaških sil, ženska in petletna deklica. Še 22 ljudi je bilo ranjenih, med njimi pet vojakov. »Izmenjava ognja se je s premori nadaljevala celo noč in tudi davi. Vse šole v bližini meje so danes zaprte,« so sporočile lokalne oblasti v Indiji.

V Kašmirju, ki si ga lastita obe državi, je v zadnjih petih letih v spopadih med vojskama obeh držav umrlo več sto vojakov in civilistov. Odnosi med državama so se ponovno zaostrili po napadu na konvoj z indijskimi vojaki sredi februarja v indijskem delu Kašmirja, v katerem je umrlo več kot 40 pripadnikov indijske vojske. Odgovornost za napad je prevzela skupina Džaiš e Mohamed, ki deluje v Pakistanu.

Posledično je indijska vojska kasneje izvedla letalski napad na domnevne položaje te islamistične skupine na pakistanskem ozemlju. Pakistan je pri tem sestrelil indijsko letalo in zajel pilota. Tega so kasneje tudi izročili Indiji, kar je nekoliko pomirilo napetosti med državama.