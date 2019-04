Komisija ugotavlja, da je Velika Britanija v svoji davčni shemi neupravičeno izvzela nekatere večnacionalne skupine iz britanskih pravil proti izogibanju davkom.

V Bruslju izpostavljajo, da so pravila proti izogibanju davkom pomembna za zagotavljanje tega, da vsa podjetja plačajo pravičen delež davka, in da morajo veljati enako za vse davkoplačevalce. »Združeno kraljestvo je nekaterim multinacionalkam zagotovilo selektivno prednost z neupravičenim izvzetjem iz britanskih pravil proti izogibanju davkom. Po pravilih EU o državnih pomočeh je to nezakonito. Združeno kraljestvo mora sedaj izterjati te neupravičene davčne ugodnosti,« je poudarila evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager. Te ugotovitve so plod preiskave, ki jo je komisija sprožila oktobra 2017. Na Otoku sicer trenutno vlada kaos, ker britanski parlament ne zmore zbrati večine za rešitev, s katero bi se izognili neurejenemu brexitu.

V komisiji so ob predstavitvi ugotovitev preiskave izpostavili, da veljajo za Veliko Britanijo, dokler je članica EU, vse pravice in vse obveznosti, ki izhajajo iz članstva, tudi zakonodaja o konkurenci, vključno s pravili o državnih pomočeh. Ko je državna pomoč v obliki davčnih ukrepov, se znesek izračuna na podlagi primerjave med dejansko plačanim davkom in davkom, ki bi moral biti plačan ob upoštevanju veljavnih pravil.

Natančno število koristnikov neupravičenih davčnih ugodnosti in natančen znesek, ki ga je treba izterjati, lahko določijo le nacionalne oblasti, so še pojasnili v komisiji.

Bruselj je v zadnjih letih začel preiskave davčnih ugodnosti več velikih podjetij. Izstopa odločitev, da mora Irska od ameriškega tehnološkega velikana Appla izterjati rekordnih 14,3 milijarde evrov davkov.