Multinacionalke v Luksemburgu plačujejo dvoodstotni davek, EU pa ne ukrepa

Kriza leta 2008 je v Evropi spodbudila razpravo o nizki obdavčitvi multinacionalk, agresivnem davčnem načrtovanju in netransparentni ureditvi tega področja v EU in svetu. A kljub temu da nas različni deležniki bombardirajo s skrb vzbujajočimi podatki, se do danes ni kaj dosti spremenilo. Multinacionalke so še vedno skromno obdavčene.