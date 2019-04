Jan ima za zdaj še širši seznam za SP, na katerem je več kot 50 hokejistov. Slovenski selektor pravi, da želi ponuditi priložnosti čim širšemu krogu hokejistov, nekateri so se dobro dokazali na letošnjih pripravljalnih turnirjih, precej kandidatov ima tudi v obeh slovenskih klubih v alpski ligi.

V prvem delu priprav bo poudarek predvsem na suhem treningu. »Važno je, da so fantje v pogonu, so samoiniciativni. Nismo še pretiravali, ravno prav, da se fantje ne bodo prenasičili,« je ob začetku neuradnega dela priprav na Bledu danes dejal Jan. Ta teden se bo na Bledu zbiralo več igralcev, do ponedeljka pa pričakuje, da jih bo že dovolj za eno ekipo. Do uradnega začetka priprav pa računa, da bo imel na razpolago kakšnih 25 igralcev.

Novinec v strokovni ekipi je začasni trener za suhe priprave, Brent Simon Linker, ki je deloval tudi v ruski ligi KHL. »Sam nisem strokovnjak ta to področje, o njem pa nisem slišal slabe besede. Če je zmožen to narediti v KHL, bo znal tudi tu pripraviti ekipo, kot je treba,« je dejal Jan.

O tem, kdo bo na seznamu za SP, pa Jan za zdaj še ni hotel podrobneje govoriti. Najverjetneje bo reprezentančno kariero končal Mitja Robar, Jan Muršak pa ima številne težave s poškodbami. Zdaj igra, ni pa se še odločil, ali bo nastopil za izbrano vrsto, je pojasnil Jan.

Posebno poglavje pa je najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar. Ker ne bo igral v končnici lige NHL, bo čez nekaj dni končal sezono, kar odpira možnosti za njegov nastop na SP v Kazahstanu. Na tem področju je Jan previden optimist:

»Pri Anžetu čakamo na konec sezone. V stik bomo stopili, ko bo konec sezone, z nekaterimi igralci se je že slišal in ve, kakšen je koncept igre in način dela. Upam, da bo prišel, ampak je treba razmišljati o reprezentanci z Anžetom in reprezentanci brez njega. Občutek pa imam dober, upam, da bomo to izpeljali. Časa ima dovolj, da se priključi ekipi.«