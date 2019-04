Vsote, ki jih prejemajo najboljši nogometaši in trenerji, še enkrat več dokazujejo, da v nogometu denarja ne primanjkuje. Lani se je, vsaj kar se tiče zaslužka, najbolj smejalo argentinskemu zvezdniku Barcelone Lionelu Messiju, ki je na svoj bančni račun prejel neverjetnih 130 milijonov evrov. Precej manj, a še vedno ogromno, zasluži drugouvrščeni na lestvici, ki jo je objavila Frevija France Football, Cristiano Ronaldo. Nekdanji Messijev tekmec v španskem prvenstvu, ki sedaj nastopa za Juventus, je v svoj žep pospravil 113 milijonov evrov. Z 91,5 milijona evrov mu sledi Brazilec Neymar (PSG), četrti je soigralec slovenskega reprezentanta Jana Oblaka pri Atleticu Madridu Antoine Griezmman (44,5 milijona evrov), peti pa član Reala Madrida Gareth Bale (40,2 milijona evrov).

Španska liga pa nima le najbolje plačanega nogometaša, temveč tudi trenerja. Tudi tu je na prvem mestu Argentinec, in sicer Diego Simeone (Atletico Madrid), ki je lani zaslužil 41,2 milijona evrov. Sledita mu trenutno brezposelna Jose Mourinho (31 milijonov evrov) in Thierry Henry (25,5 milijona evrov), četri je Pep Guardiola (Manchester City, 24,1 Milijonov evrov), peti pa Ernesto Valverde (Barcelona, 23 milijonov evrov).

Pri France Football so objavili tudi lestvico največjih zaslužkaric med nogometašicami, ki razkriva ogromen prepad med ženskim in moškim nogometom. Najbolje plačana igralka Ada Heberberg (Lyon) je namreč zaslužila »le« 400.000 evrov oziroma kar 325-krat manj kot Messi. Na drugem in tretjem mestu sta njeni soigralki Amandine Henry (360.000 evrov) in Wendie Renard (348.000 evrov), Carli Lloyd (Sky Blue) je s 345.000 evri plače četrta, peta pa Marta (Orlando Pridea), ki je zaslužila 340.000 evrov.