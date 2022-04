Na vrhu je favorizirana Francija, ki se lahko pohvali s popolnim izkupičkom po šestih krogih in s tem 18 točkami. Slovenija ima po četrti zmagi na sedmih odigranih tekmah zdaj 14 točk, eno manj pa ima na tretjem mestu reprezentanca Walesa. Zvečer bodo Valižanke v okviru sedmega kroga gostile Francijo (20.45).

Slovenke so takoj prevzele pobudo v kazahstanskem glavnem mestu in takoj zapretile domači reprezentanci. V šesti minuti so povedle, potem ko je po levi strani prodrla Mateja Zver in v kazenskem prostoru našla Laro Prašnikar, ki ji ni bilo težko zadeti iz ugodnega položaja.

Najboljša slovenska strelka v teh kvalifikacijah je dosegla svoj osmi zadetek. Varovanke Boruta Jarca so tudi v naslednjih minutah prevladovale, drugi zadetek pa dosegle v 26. minuti, ko je po slabšem posredovanju kazahstanske vratarke po kotu z levico zadela Kristina Erman. V prvem polčasu je bilo razmerje strelov 17:0 v korist slovenskih nogometašic. Tudi v drugem delu se razmerje moči na zelenici ni spremenilo, le da je mreža Kazahstank kljub številnim slovenskim strelom mirovala. Razmerje v strelih na gol je bilo na koncu kar 34:2 za slovensko izbrano vrsto.

V torek še proti Franciji

V tem sklopu kvalifikacij za SP, ki bo prihodnje leto potekalo v Avstraliji in na Novi Zelandiji, bo Slovenija naslednjič igrala v torek proti Franciji. Do konca rednega dela kvalifikacij bosta v naslednjem sklopu še dve tekmi. V evropskih kvalifikacijah sicer igra 51 reprezentanc v devetih skupinah. Evropa bo dala 11 neposrednih potnic na SP.

Devet zmagovalk skupin se bo neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz "play-offa" pa si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.

Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.