Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo občasno krajevne padavine, kakšna ploha pa lahko popoldne nastane tudi v vzhodnih krajih. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju šibak jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 4 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 12 do 17, v vzhodni Sloveniji do okoli 19 stopinj.

Obeti: V četrtek bo na vzhodu delno jasno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji. Pihal bo veter južnih smeri, ob morju okrepljen jugo. Dež se bo v noči na petek okrepil in zajel vso Slovenijo. V petek bo pretežno oblačno in hladno, pojavljale se bodo krajevne plohe. Do večera bodo padavine povsod ponehale.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami in zahodnim Balkanom počasi slabi. Z vetrovi južnih smeri priteka danes nad naše kraje še topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo povečini sončno. Več oblačnosti bo v Alpah, kjer lahko nastane kakšna ploha. V sredo bo oblačnost naraščala. V Furlaniji-Julijski krajini bo začelo deževati, manjše padavine so možne tudi ob Jadranu. Pihal bo večinoma šibak veter južnih smeri.