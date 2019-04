Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP bodo 75-letnemu pevcu zamenjali poškodovano zaklopko.

»Vsem oboževalcem v Ameriki in Kanadi, ki imate vstopnice, sporočam, da mi je zelo žal. Res mi ni všeč, da vas moram takole razočarati,« je Jagger v soboto zapisal na družbenih omrežjih. Dodal je, da je žalosten, ker so morali preložiti turnejo, da pa bo zelo trdo delal, da bo lahko čim prej znova na odru.

Tiskovni predstavnik skupine je tvitnil, da je pričakovati, da bo Jagger popolnoma okreval, ni pa tedaj pojasnil, kakšne težave ima glasbenik.

Jaggerja naj bi po pisanju AFP, ki se sklicuje na spletni portal Drudge Report, v petek operirali v New Yorku.

Zasedba bi morala ameriško turnejo No Filter po prvotnih načrtih začeti 20. aprila v Miamiju. V ZDA in Kanadi je imela med aprilom in junijem v načrtu 17 koncertov.

Britanska rock skupina je bila ustanovljena v Londonu v začetku 60. let prejšnjega stoletja, doslej pa je izdala več deset albumov in po svetu zaslovela s številnimi uspešnicami.