Presežke biorazgradljivih odpadkov z vrta lahko vrtičkarji odpeljejo v zbirni center na Barju ali začasni zbirni center na Povšetovi, kjer do 1,5 kubičnega metra tovrstnih odpadkov prevzamejo brezplačno, v enem koledarskem letu pa jih v zbirni center vsak lahko pripelje dvakrat. Zbirni center Barje na Cesti dveh cesarjev 101 je med 1. aprilom in 31. oktobrom odprt od ponedeljka do sobote med 6. in 20. uro, preostali del leta pa med 6. in 18. uro. Začasni zbirni center na Povšetovi 2 je odprt od torka do sobote med 11. in 18. uro.

Občani pa lahko odpadke z vrta pospravijo tudi v Snagine tipizirane vrečke, namenjene biološkim odpadkom, ki so na voljo v dveh velikostih (50 ali 100 litrov). Občani lahko polne vreče na dan odvoza bioloških odpadkov postavijo na prevzemno mesto zraven rjavega zabojnika. Na posamezni odvoz lahko pripravijo do pet vrečk z maksimalno težo 15 kilogramov. Kot tretjo možnost, kako se znebiti odvečnih vrtnih odpadkov, pa Snaga ponuja naročilo odvoza zelenega odreza. Storitev je plačljiva, občani pa jo lahko naročijo na telefonski številki 01 4779 632 in 051 328 904 ali elektronskem naslovu bojan.molnar@snaga.si.