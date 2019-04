Rok trajanja: šteti do/od 12

Živimo v čudnem svetu. Greta Thunberg se je v soboto zvečer v Berlinu udeležila podelitve nemških medijskih nagrad zlata kamera; prejela je posebno nagrado v posebej zanjo vzpostavljeni kategoriji okoljski aktivizem. Na oder je prišla v beli oblekici in nizkih teniskah in zbranemu nališpanemu občinstvu v nespektakularni melodični angleščini rekla: »Živimo v čudnem svetu.« Za oris trditve je nanizala nekaj nedvoumnih, jasnih primerov, med drugim to, da slavne igralke in igralci, pevke in pevci, influencerke in influencerji (ki so v tistem hipu sedeli v gala dvorani pred njo, jo spremljali z ganjenimi aplavzi in jo pozdravljali z vzkliki) ne morejo zares iskreno podpirati boja proti klimatskim spremembam, ker potem ne bi mogli vsak drugi dan letati z letali in objavljati ličnih fotografij svojih najljubših restavracij, plaž ali tečajev joge iz vseh kotičkov zemeljske oble.