Zdravstveni minister Jens Spahn je že zadnjih nekaj mesecev zbiral podporo za svoj predlog zakona, po katerem bi bili darovalci organov vsi, ki temu jasno ne oporekajo. Sedaj pa je zbral zadostno podporo parlamentarnih strank, da so danes predstavili vsebino novega predloga zakona, poročajo tuje tiskovne agencije.

Glede na predlog bodo vse državljane, stare 16 in več let, obvestili o darovanju organov in jih registrirali kot darovalce, če ne bodo vložili pritožbe. Državljani bodo lahko kadarkoli zaprosili za izbris oz. ponovni vpis v register. Kot dodatno varnostno zagotovilo bodo morali po smrti zdravniki stališče umrlega glede darovanja organov preveriti tudi pri najbližjih sorodnikih.