V Alžiriji se bo ta mesec očitno končalo dvajsetletno obdobje vladavine Abdelaziza Bouteflike, potem ko se je 82-letni bolehni predsednik uklonil pritisku ulice in svojih dosedanjih pribočnikov ter napovedal, da bo zapustil položaj še pred 28. aprilom, ko se mu uradno izteče četrti mandat na čelu največje afriške države. Točnega datuma odstopa niso sporočili.

Odkar je Bouteflika januarja napovedal kandidaturo za še peti mandat, so se začele vrstiti vse množičnejše demonstracije Alžircev, ki svojega predsednika že nekaj let niso niti slišali, saj mu je srčni napad leta 2013 pustil hude zdravstvene posledice.

Vprašanje pa ostaja, ali bo napoved njegovega odstopa zadovoljila protestnike, saj številni zahtevajo globlje spremembe v 40-milijonski državi. Da odstop predsednika morda ne bo dovolj, kaže tudi to, da je večina protestnih voditeljev zavrnila začasno vlado, imenovano v nedeljo, ker je vršilec dolžnosti premierja Nuredin Bedoui po njihovem preblizu vladajočemu režimu. Očitno sicer je, da bodo Bouteflika ali tisti okoli njega pred odhodom še povlekli nekatere poteze. Sprejel naj bi namreč »pomembne odločitve«, da zagotovi delovanje državnih institucij.

Alžirska ustava določa, da bi posle predsednika po odstopu Bouteflike začasno za devetdeset dni prevzel predsednik zgornjega doma parlamenta Abdelkader Bensalah, vmes pa bi organizirali nove volitve.

Kaže na začetek notranjih obračunov v režimu

Bouteflika je po izbruhu nemirov zavračal odstop in sprva preložil volitve ter predlagal nacionalno konferenco o reformah države, ki naj bi prinesla odgovore na nezadovoljstvo ljudi s korupcijo, nepotizmom, slabim vodenjem gospodarstva in s primežem oblasti, ki so si jo prigrabili veterani osvobodilne vojne proti Franciji v letih 1954–1962.

To je še bolj razjezilo demonstrante, kar je prepričalo najvišjega predstavnika vojske, da je prejšnji teden zamenjal strani in ustavnemu svetu predlagal začetek postopka za odpoklic predsednika zaradi nezmožnosti opravljanja funkcije.

Notranji obračuni v vladajoči eliti pa se morda že začenjajo. Tik pred napovedjo odstopa predsednika je zasebna televizija Enahar poročala, da so oblasti zasegle potne liste dvanajstim poslovnežem v očitni raciji proti pribočnikom predsednika. Šlo naj bi za preiskavo korupcije, in to po ukazu vojske, ki o tem ni obvestila predsedniške palače, je poročala televizija. Že v nedeljo pa so aretirali enega vodilnih poslovnežev v državi, ki je blizu Boutefliki.