Česa takega Španija, ki je sicer vajena stavk, še ni doživela. Največja stavka na tisoče tradicionalnih taksistov, ki je trajala skoraj ves teden, je ohromila promet v središčih Madrida in Barcelone, razširila pa se je še v številna druga španska mesta. S svojimi vozili so zasedli ceste v mestnih jedrih in postavili šotore na pločnikih, v katerih so prespali več noči. Grozili so, da bodo ves preostali del vrhunca poletne turistične sezone, ki traja od začetka do konca avgusta, ohromili glavna transportna središča, kot so letališča in železniške postaje. Poleg tega naj bi blokirali promet na španski meji s Francijo, kar bi prineslo kaos za desettisoče Britancev, Francozov in drugih, ki se avgusta odpeljejo na počitnice v Španijo, a tega nazadnje niso storili.

Počitnikarji v skrbeh

Štiri milijone britanskih počitnikarjev, ki avgusta obiščejo Španijo, je bilo v skrbeh, da jih bodo pričakale ne samo izjemno visoke temperature, trenutno v večjem delu Španije in Portugalske več kot štirideset stopinj Celzija (ponekod do 47, kar je skoraj rekordna evropska poletna temperatura, 48 stopinj so namreč namerili leta 1977 v Grčiji), ampak tudi kaos na letališčih in v številnih mestih. Na njihovo srečo so taksisti prekinili stavko, nadaljevanje obračuna z vlado in Uberjem ter drugimi podobnimi ponudniki taksi storitev pa napovedali za september. Vzroki za začasno minulo krizo, ki jo je prinesla stavka na tisoče bojevitih taksistov, niso ne novi ne presenetljivi.

Stavka je posledica nerešenega spora med združenji tradicionalnih taksistov, ki so desetletja ponujali edino obliko zasebnega prevoza, in vse bolj priljubljenimi ponudniki taksi storitev, družb Uber, Cabify in njima podobnih, pa ne samo v Španiji, ampak povsod po svetu. Pravijo jim VTC-družbe, po francoskem izrazu za »zasebne vozniške storitve«, ki niso povezane s taksi družbami. Naročiti jih je mogoče s pomočjo aplikacije na pametnih telefonih, na katerih je mogoče slediti naročenemu taksiju. Hitrejši in veliko cenejši so od tradicionalnih taksijev in za njihove storitve ne potrebuješ gotovine ali kartice. Vse je urejeno prek interneta oziroma pametnega telefona.