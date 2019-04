V Sloveniji imajo gospodinjstva še vedno približno tretjino števcev, ki jih ni mogoče daljinsko upravljati, zato je treba premik ure upoštevati pri obračunu višje in nižje tarife, opozarjajo v podjetju ECE.

Kdaj je čas višje tarife Višja tarifa se obračuna vsak delavnik od 6. do 22. ure. V obdobju, ko velja poletni čas, se obračunava od 7.00 do 23.00 ure, če krmilna naprava ne omogoča prilagajanja na poletni čas. Podatek o tipu krmilne naprave je na voljo pri vašemu distribucijskem operaterju Elektro Celje / Elektro Gorenjska / Elektro Ljubljana / Elektro Maribor / Elektro Primorska.

Kdaj je čas manjše tarife Manjša tarifa se obračunava med delavniki od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj in ob sobotah, nedeljah ter praznikih od 00.00 do 24.00 ure. Pri stikalnih urah, ki ne omogočajo nastavitve praznikov in poletnega časa, se manjša tarifa meri v poletnem času ob delavnikih med 23.00 in 7.00 uro zjutraj, ob sobotah in nedeljah od 00.00 do 24.00 ure, ob praznikih (dela prostih dneh) pa enako kot ob delavnikih.

Koliko lahko prihranite s cenejšim tokom Če ste izbrali dvotarifni način obračuna električne energije, imate možnost prestaviti delovanje večjih porabnikov (pralni in sušilni stroj, pečica, likalnik) v čas cenejšega toka. Koliko pa boste s tem prihranili? V povprečju slovensko gospodinjstvo letno porabi 4200 kilovatnih ur električne energije. Če 80 odstotkov te količine porabite v višji tarifi in 20 odstotkov v manjši, boste s spremembo porabe (50 odstotkov v času manjše in 50 odstotkov v času višje tarife) prihranili tudi več kot 50 evrov na leto (izračun je informativen).

Zakaj sploh obstajata dve tarifi Naš način življenja se odraža v porabi elektrike. Največjo porabo v gospodinjstvu imamo v popoldanskih in večernih urah, ko nismo več na delovnem mestu, drugo konico pa zjutraj. Ker mora biti proizvodnja elektrike ves čas v ravnovesju s celotno porabo (gospodarstvo in gospodinjstva), da ne pride do motenj in razpada omrežja, je manjša tarifa spodbuda za porabo v nočnih urah in med vikendi, ko gospodarstvo ne potrebuje toliko energije.