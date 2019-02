Krimovke so letošnji nastop med najboljšo evropsko dvanajsterico začele s tesnim porazom proti norveškemu Kristiansandu na Kodeljevem v Ljubljani (24:25), zdaj pa jih čaka prvo gostovanje. Njihov nasprotnik bo romunska ekipa CSM Bukarešta, evropski prvak iz leta 2016, ki je drugi del letošnjega tekmovanja prav tako začela s porazom. Romunke so gostovale na Madžarskem in proti aktualnemu evropskemu prvaku Györu izgubile z devetimi goli razlike (27:36), kar je njihov najhujši poraz v klubski zgodovini v evropski ligi prvakinj.

Pred dvobojem z romunsko ekipo se v taboru slovenskih prvakinj, ki so na okoli 1200 kilometrov dolgo pot odpotovale z avtobusom že v četrtek popoldne, spet ubadajo z zdravstvenimi težavam. Že dlje časa sta zaradi poškodbe odsotni Alja Koren in Nataša Ljepoja, težave pa imajo tudi Polona Barič (komolec), Dora Krsnik (mečna mišica), Tamara Mavsar in Nina Zulić (obe koleno). Za nameček bo manjkala tudi ukrajinska krožna napadalka Olga Perederij (pet golov proti Kristiansandu), ki je zaradi študijskih obveznosti na univerzi odpotovala v domovino. V Bukarešti bosta skušali vrzel na tem igralnem položaju zapolniti Lea Krajnc in Nina Žabjek, ki sta v tej sezoni debitirali v ligi prvakinj.

Trener Uroš Bregar proti Romunkam upa na drugačen potek tekme kot proti Norvežankam, proti katerim so njegove varovanke v prvem polčasu dosegle samo osem golov, v končnici pa ostale brez pomembne točke. »Proti Kristiansandu nismo bili do konca disciplinirani v igri. Uspelo se nam je sicer pobrati, vendar se je v nadaljevanju videlo, da nekaterim igralkam še manjka evropska kilometrina v ligi prvakinj. Zaradi pomanjkanja izkušenj in prevelike želje po uspehu so naredile nekaj usodnih napak, ki so botrovale našemu porazu. Zavedamo se, da nas v Romuniji čaka še težje delo, čeprav tudi gostiteljice ne bodo nastopile v popolni zasedbi. Toda še vedno gre za vrhunsko ekipo, ki ima zelo močno našo nekdanjo zunanjo linijo,« pravi Krimov trener Uroš Bregar.

V mislih je imel seveda dejstvo, da za ekipo iz Bukarešte igra kar šest nekdanjih igralk Krima: Slovenki Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie, Srbkinji Andrea Lekić in Dragana Cvijić, Romunka Oana Manea in Hrvatica Jelena Grubišić. Romunske prvakinje so v zadnjem času v veliki krizi, glavni razlog pa je odsotnost dveh najboljših igralk – domače reprezentantke Cristine Neagu in članice norveške izbrane vrste Amande Kurtović. Obe sta si pred novim letom strgali kolenske križne vezi, zaradi operacije in rehabilitacije pa bosta z igrišč odsotni od šest do osem mesecev. Razplet tekme v Bukarešti bo v veliki meri odvisen tudi od predstav Krimove vratarke in kapetanke Miše Marinček Ribežl, ki je proti Kristiansandu zbrala kar 16 obramb: »Žal se nam tiha želja po zmagi proti Norvežankam ni uresničila, a se zavedamo, da v ligi prvakinj ni več lahkih tekmic. Treba je dvigniti glavo in iti naprej, pred tekmo z Bukarešto pa niti slučajno nismo izobesili bele zastave.«