Danci so šele v svojem 23. nastopu na dosedanjih 26 svetovnih prvenstvih osvojili zlato, vendar zato prepričljivo in brez izgubljene točke. Na desetih tekmah so desetkrat zmagali: petkrat v prvem delu v skupini v Koebenhavnu (Kitajska, Tunizija, Savska Arabija, Avstrija, Norveška), trikrat v drugem delu v Herningu (Madžarska, Egipt, Švedska), v polfinalu v Hamburgu (Francija) in v finalu v Herningu (Norveška). Njihova razlika v golih je znašala 317:223, kar pomeni, da so v povprečju zmagovali s kar 9,4 gola na tekmo.

Konec uroka po treh finalih SP Na SP 2017 v Franciji je Danska osvojila šele deseto mesto, lani pa je selektorja, Islandca Gudmundurja Gudmundssona, zamenjal domači strokovnjak Nikolaj Jakobsen. »Čestitam svojim fantom za fantastične predstave. V vsakem športu je večinoma tako, da ima vsaka reprezentanca na vsakem tekmovanju vsaj en slab dan. Toda mi smo bili izjema in ga, presenetljivo ali ne, sploh nismo imeli. Da je naša zlata kolajna absolutno zaslužena, kaže tudi to, da smo v končnici povsem nadigrali nosilki srebrne in bronaste kolajne, Norveško in Francijo. To sta bili kroni naših vrhunskih predstav,« je bil upravičeno navdušen 47-letni Nikolaj Jakobsen, ki je sočasno tudi uspešen trener nemškega prvoligaškega kluba Rhein Neckar Löwen. V nedeljo v domačem Herningu proti Norveški (31:22) – to je bil prvi skandinavski finale na velikih tekmovanjih v rokometu – so Danci prekinili tudi urok neuspehov v finalih SP. Na Švedskem leta 1967 so klonili proti Češkoslovaški (11:14), prav tako na Švedskem leta 2011 po podaljških proti Franciji (35:37) in dve leti kasneje v Španiji proti gostiteljem z 19:35. Trem srebrnim kolajnam in eni bronasti (v Nemčiji 2007 so na tekmi za tretje mesto premagali Francijo s 34:27, sicer pa so na odločilnih tekmah za bron na SP že šestkrat izgubili) so dodali premierno zlato odličje in se lahko odslej pohvalijo s trojčkom naslovov na največjih tekmovanjih (EP, SP, OI).

Samo trije igrajo v domovini V reprezentanci, ki je tako suvereno povozila vse nasprotnike, je priložnost za igro dobilo 17 rokometašev. Od tega jih kar 14 igra v tujini (deset v Nemčiji, dva v Franciji – PSG ter po eden v Španiji – Barcelona in na Madžarskem – Veszprem), trije pa prihajajo iz danskega kluba Bjerringbro-Silkeborg, v katerem nastopata tudi Slovenca Sebastian Skube in Aljoša Rezar. Med številnimi zvezdniki v ekipi s povprečno višino 196 centimetrov (najvišji je kar 212 cm visoki Nikolaj Markussen) in težo 99 kilogramov (najtežji Mads Mensah s 109 kg), katere povprečna starost je dobrih 30 let, kljub vsemu izstopa dolgolasi Mikkel Hansen, član francoskega kluba Paris Saint-Germain. Mikkel Hansen je bil najkoristnejši igralec tekmovanja in prvi strelec z 72 goli (ob strelski uspešnosti skoraj 68 odstotkov; prvi je bil tudi v seštevku golov in asistenc, 109), drugouvrščenega Norvežana Magnusa Jöndala pa je prehitel za kar 13 golov. »Postati svetovni prvak pred domačimi gledalci je fantastično. To je nekaj, o čemer sanja vsak športnik. Zlato kolajno smo si zaslužili in je čista kot solza. Domače igrišče nam ni bilo v breme ali pritisk, ampak le dodatna motivacija,« je dejal 31-letni Mikkel Hansen. Danska je v deželi svojega svetovno znanega pravljičarja Hansa Christiana Andersena porušila tudi vse strokovne teorije o tem, da mora na položaju desnega zunanjega igralca igrati levičar. Večinoma so novi prvaki na tem položaju igrali z – desničarjem.