Šaleško-savinjski derbi bo vrhunec dvodnevnega praznovanja 60-letnice domačega kluba, v predtekmi ob 18. uri pa se bodo pomerile legende Gorenja in ekipa nekdanjih zvezdnikov slovenskega rokometa. Pred tema dvobojema bo še kopica tekem mlajših selekcij, ob 17. uri pa bo prišel na obisk tudi nekdanji hrvaški rokometaš Ivano Balić.

Velenjčani so po 15 krogih tretji z 22 točkami, več jih imata Riko Ribnica (25) in Celje Pivovarna Laško (28). Oktobrski obračun med Celjani in Velenjčani v Zlatorogu se je končal z zmago gostiteljev s 27:21, po 113 sosedskih derbijih pa je statistika naslednja: 83 zmag pivovarjev, 25 Gorenja in pet remijev. Gorenjev trener Zoran Jovičić se zaveda razmerja moči med kluboma: »Gostili bomo zelo močnega nasprotnika, jasno pa je, da so Celjani favoriti. Od svoje ekipe pričakujem, da bo na igrišču pokazala srce, glavo in pogum.« Precej bolj neposreden je domači vratar Emir Taletović: »Če bomo odigrali tako, kot najbolje znamo, lahko na koncu presenetimo Celjane.«

Celjani poraza proti sosedom iz Velenja ne poznajo že na zadnjih 25 medsebojnih tekmah (zadnji 4. decembra 2013), danes pa želijo v mestu ob Paki vsaj delno »pokvariti« slavje gostiteljev. Vratar Klemen Ferlin, ki je še v prejšnji sezoni stal v Gorenjevih vratih, prihaja zdaj v dresu Celjanov optimistično razpoložen: »Smo favoriti v tem dvoboju in to vlogo želimo upravičiti tudi na igrišču, čeprav vemo, da ne bo lahko. Postopoma moramo graditi rezultat, tekmo pripeljati v končnico z varno razliko in osvojiti pomembni točki.«

16. krog: Trimo – Koper 25:25 (16:16), danes: Ribnica – Maribor, Sviš – Krka, Hrastnik – Dobova (vse ob 19. uri), Loka – Ormož (20), Gorenje – Celje (20.15).