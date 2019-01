Deset minut in pol. Toliko časa so rokometašice Krima Mercatorja na prvi tekmi elitnega dela lige prvakinj na Kodeljevem proti norveškemu klubu Vipers Kristiansand potrebovale, da so dosegle prvi gol. Dotlej so gostje zadele že štirikrat, a kljub temu da je šla s številnimi izgubljenimi žogami in slabimi streli šestina tekme v nič, so se po prvem golu Tjaše Stanko Krimovke pobrale, nato v naslednjih desetih minutah dosegle štiri gole (4:8), do odmora pa so se približale le na dva gola zaostanka (8:10).

Začetek drugega polčasa je prinesel povsem drugačno sliko. Po golu gostij za 8:11 je domača vrata zaklenila Miša Marinček Ribežl, steklo pa je tudi v napadu. Med 32. in 37. minuto so tako Krimovke zadele petkrat, Norvežanke pa le enkrat, kar je prineslo prvo vodstvo gostiteljic (13:12). Sledilo je obdobje izenačene igre in menjav v vodstvu, prvič pa so za dva gola znova povedle gostje v 49. minuti. Krimovke so zadnjič izenačile pet minut pred koncem, ko je za 22:22 zadela Sara Ristovska, a sledila je dvominutna kazen za Olgo Perederij, kar so Norvežanke izkoristile z dvema goloma (22:24), Krim pa do konca tekme več ni prišel do strela, s katerim bi izid vsaj izenačil.

»Ekipa se je v celoti sestavila šele v sredo, zato se je videlo, da naš napad ne deluje na ravni, ki smo je vajeni. Ko so Norvežanke pobegnile, smo morali iskati razpoložene posameznice, ki bi prinesle drugačno miselnost. Vso tekmo smo se lovili in iskali najboljše možnosti, vendar smo veseli, da se ekipa počasi sestavlja. Nina Zulić in Lamprini Tsakalou sta v tem trenutku v napadu naši gonilni sili, a potrebujeta svoj čas, da se vrneta v poln ritem. Žalosti me, da nismo imeli še kakšnega dneva več za pripravo,« je po tekmi povedal trener Krima Mercatorja Uroš Bregar. Krimovke bodo naslednjo tekmo v ligi prvakinj igrale prihodnjo soboto, ko bodo gostovale v Bukarešti.

Druga izida 1. kroga skupine 2: Györ – Bukarešta 36:27 (22:15), Thüringer – Ferencvaroš 32:35 (19:19).