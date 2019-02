Med prijavljenimi podjetji smo v minulem tednu določili po sedem finalistov v vsaki velikostni kategoriji. Na uvrstitev so vplivali povprečje rezultatov iz vprašalnika med zaposlenimi in uspešnost, merjena s kazalnikom BSX (Bisnode Success Index), ter nekateri drugi javno dostopni podatki iz baze Bisnode Gvin. Ta omogoča celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu. Toda bolj kot številke so za zlatonitnike pomembni kakovostni odnosi, ki so tudi sicer ključnega pomena za rast in uspeh podjetja oziroma organizacije. V letošnjem letu osvežen vprašalnik o kakovosti odnosov, ki ga je rešilo skupno 5595 zaposlenih, sestavlja sedem tematskih sklopov: temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, vodenje, komuniciranje in sodelovanje, podjetnost in inovativnost, delovna obremenitev, osebna rast in razvoj ter čustvena pripadnost zaposlenih.

Nekaj novincev, nekaj dolgoletnih partnerjev Veseli nas, da so v kategoriji srednje velikih podjetij kar trije takšni, ki v izboru za najboljšega zaposlovalca sodelujejo prvič, v preostalih dveh kategorijah najdemo po enega novinca. Prav tako smo ponosni, da v vsaki od kategorij najdemo Zlati niti zvesta podjetja, ki projektu zaupajo vrsto let. To je v kategoriji velikih podjetij Krka, ki letos sodeluje devetič, enako število sodelovanj ima RLS Merilna tehnika v kategoriji srednje velikih podjetij, med malimi podjetji pa velja izpostaviti podjetji List in Intera, ki se letos v projekt vključujeta devetič oziroma desetič.

Zgodbe finalistov za zgled in navdih Ves februar bomo predstavljali zgodbe 21 finalistov. Z izpostavljanjem najboljših praks na področju zaposlovanja želimo vplivati tudi na bolj dinamičen razvoj delovnih mest in prispevati k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Naša raziskovalna skupina bo s finalisti opravila intervjuje o voditeljstvu in organizacijski kulturi ter podjetjem ponudila še vprašalnik o sodobnem voditeljstvu. Svoje mnenje o najboljših boste lahko prispevali tudi bralci, ki boste svoje glasove oddajali prek glasovnic, objavljenih na spletu. Nato bo razprava izborne komisije sredi marca prinesla končno odločitev, katero podjetje si je v svoji kategoriji prislužilo naziv zaposlovalca leta.

Referenčna točka Projekt Zlata nit in izbor najboljšega zaposlovalca leta podpirajo najvidnejši predstavniki poslovne javnosti, civilnih združenj in akademskega sveta. Lestvica najboljših zaposlovalcev postaja referenčna točka za talentirane in ambiciozne iskalce nove zaposlitve in postavlja za vse nas zgled uspešnega, učinkovitega ter ustvarjalnega razvoja zaposlenih in organizacije.