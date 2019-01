V nasprotju s primerljivimi raziskavami Zlata nit, ki jo Dnevnikova ekipa skupaj s partnerji tke že dvanajsto leto, ne meri le zadovoljstva zaposlenih, pač pa v središče merjenja postavlja odnos med zaposlenim in organizacijo. Podatki namreč kažejo, da kakovostni odnosi neposredno vplivajo na uspešnost podjetja. Vsak odnos, naj bo osebni ali poslovni, občasno potrebuje preverjanje kakovosti, da lahko dobre prakse nadaljujemo in izboljšamo tiste nekoliko slabše. Danes objavljamo abecedni seznam podjetij in organizacij, ki so se odločili za ta dragocen vpogled v svoje delo in sodelujejo v izboru za najboljšega zaposlovalca leta 2018. Seznam podaljšuje leta 2017 pridruženi natečaj Starejšim prijazno podjetje – Z leti še vedno zavzeti. Ta vključuje podjetja, ki prepoznavajo potencial starejših zaposlenih in jim omogočajo ugodne pogoje dela, zaradi katerih ne zapuščajo delovnih mest ob prvem izpolnjenem kriteriju za upokojitev. Prijave za natečaj Zlata praksa sprejemamo do 28. februarja 2019.

Karakteristike podjetij 21. stoletja Podjetja se potegujejo za naziv najboljšega zaposlovalca v treh kategorijah: malih, srednje velikih in velikih podjetij. Vnovič je med prijavljenimi največ malih podjetij (z do 50 zaposlenimi), in sicer 35, srednje velikih (do 250 zaposlenih) je 30 in 9 je velikih. Takšna struktura prijav je zrcalo strukture slovenskega gospodarstva, v katerem močno prevladujejo prav mala in srednje velika podjetja. Razveseljuje tudi, da je med prijavljenimi kar 16 novincev, štiri podjetja pa so v izboru Zlata nit vseh 12 let, in sicer so to BDO Revizija, Četrta pot, Elvez in Mimovrste. Na uvrstitev podjetij med sedem finalistov v svoji kategoriji bo vplivalo povprečje rezultatov z vprašalnika med zaposlenimi (80 odstotkov) in uspešnosti (20 odstotkov), merjene z indeksom uspešnosti BSX Bisnode. Finaliste bomo na straneh rubrike Zaposlitve in kariera razkrili prihodnjo soboto, 2. februarja.

Novosti v metodologiji Vprašalnik za zaposlene, ki je osrčje Zlate niti, smo letos osvežili. Sestavlja ga 44 trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov, to pa so: temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, vodenje, komuniciranje in sodelovanje, podjetnost in inovativnost, delovna obremenitev, osebna rast in razvoj ter čustvena pripadnost zaposlenih. Prilagoditve vprašalnika so sledile ugotovitvam analitike Zlate niti o dinamiki osebne rasti in razvoja zaposlenih, ki je pokazala, da v slovenskih podjetjih osebni razvoj pade pod povprečje že pri enainštiridesetih letih.

Poročilo kot rentgen odnosov Novost letošnjega leta je tudi, da vsako sodelujoče podjetje na podlagi odgovorov zaposlenih prejme osnovno poročilo. S ciljem samostojne in učinkovite uporabe rezultatov bosta 21. in 28. februarja organizirani delavnici, na katerih bodo imela podjetja možnost na konkretnem primeru prisluhniti, kako učinkovito uporabljati rezultate – ocene zaposlenih. Še boljši vpogled v dogajanje ponujajo poglobljena poročila. Po informacijah podjetij so ta kot nekakšen »rentgen« odnosov, ki ponuja orodja za izvedbo potrebnih ukrepov za pospešek spremembam. Finaliste izbora bomo predstavljali med 9. februarjem in 2. marcem v sobotnih izdajah časnika Dnevnik, končni izbor najboljših zaposlovalcev pa bo v lutkovnem gledališču potekal v četrtek, 28. marca. Svoj glas za finaliste boste lahko oddali tudi bralci, saj bo naslednjo soboto objavljena prva glasovnica.