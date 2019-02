Nova aplikacija je za enkrat na voljo za operacijska sistema Android in iOS. Zaradi zagotavljanja varnosti mobilnih plačil je pri Androidu zahtevana različica 4.4 KitKat ali višja, pri iOS pa različica 9.0 ali višja.

Vozovnico je možno plačati s plačilnimi karticami Mastercard, Maestro ter Visa in s plačilnim sistemom Moneta. Nakup enosmernih in povratnih vozovnic z mobilno aplikacijo trenutno poteka v anonimnem načinu, tako kot pri spletnem, zato so na voljo zgolj neimenske splošne vozovnice za odrasle ter vozovnice za otroke do 6 let in od 6 do 12 let.

Po uspešno opravljenem nakupu se vozovnica prikaže v zavihku Moje vozovnice. Klik na izbrano vozovnico prikaže podatke o vozovnici (relacija, datum potovanja, razred, cena in ID vozovnice), vozovnica pa je AZTEC črtna koda, ki jo uporabnik lahko odpre ali aktivira s klikom nanjo. Povsem na dnu je omogočeno tudi shranjevanje računa vozovnice. Ko dan uporabe vozovnice poteče, se ta shrani v zavihku Arhivirane.

Slovenske železnice nameravajo tako spletno trgovino kot tudi mobilno aplikacijo v prihodnje še posodabljati.