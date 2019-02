Zaradi kombinacije dežja, taljenja snega in zamrznjenih tal je danes popoldne in v soboto pričakovati hitro naraščanje rek in manjših vodotokov v večjem delu države, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso).

V gorah se bo zaradi obilnih padavin in odjuge močno povečala nevarnost snežnih plazov, in sicer na četrto stopnjo. Meja sneženja se bo predvidoma dvignila nad 1500 metrov nad morjem.

Meteorologi napovedujejo, da so v soboto zjutraj in dopoldne možna razlivanja manjših rek predvsem v zahodni polovici Slovenije, v soboto popoldne pa tudi v južni, osrednji in delu vzhodne Slovenije.

V soboto zvečer in ponoči se tako lahko na najbolj izpostavljenih območjih razlivajo reke Vipava v spodnjem toku, Kolpa, Ljubljanica ter Sava v srednjem toku. Ob močnejših lokalnih nalivih se lahko hitro razlijejo hudourniški vodotoki, še opozarjajo.

V času plime, v petek med 20. in 22. uro in v soboto med 6. in 8. uro, bo morje poplavljalo najbolj izpostavljene dele obale v višini do 20 centimetrov. Ob tem bo morje vzvalovano.

Deževje je sicer že zajelo zahodni, južni in osrednji del države. Le v nekaterih alpskih dolinah za zdaj še sneži, a bo sneg kmalu prešel v dež. Tudi v soboto bo oblačno in deževno, najmanj padavin bo na severovzhodu. Veter bo popoldne oslabel. Dnevne temperature bodo danes med 6 in 13, jutri pa med 7 do 14 stopinj Celzija. Hladneje bo le v nekaterih dolinah na območju Julijskih Alp.