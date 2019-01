Promet je prekinjen tudi po cestah in železnicah, mraz pa je v torek in danes vzel najmanj šest življenj, med njimi moškega, ki je zmrznil v svoji garaži v Milwaukeeju. Snežni plug je v Chicagu do smrti povozil drugega, v Indiani pa je življenje mladega para vzela prometna nesreča na zasneženi ledeni cesti.

Po regiji so zaprte šole in javne ustanove, celo poštarji so si za danes vzeli premor in se ne odpravljajo na "dež, ledeni dež in sneg", kot se glasi njihov moto. Obstali so tudi snežni plugi.

Po Chicagu krožijo avtobusi, opremljeni z medicinskimi sestrami in toplo hrano, ki pobirajo s cest brezdomce. Župani pozivajo someščane, naj poskrbijo za ostarele, nemočne in brezdomce, pa tudi živali.

Zaradi mrazu odpovedali tudi dostavo piva Pri minus 32 stopinjah Celzija menda koža zmrzne že po 15 minutah, v Chicagu pa do noči in naprej pričakujejo občutek mraza skupaj z vetrom tja do minus 50 stopinj. V torek zvečer je bilo v Fargu v Severni Dakoti minus 35, danes bo po regiji od Severne Dakote, Južne Dakote, Nebraske, Kansasa, Minnesote, Wisconsina, Iowe, Illinoisa, Indiane in Michigana še huje. Med drugim tudi zato, ker so odpovedali dostave piva, ki zamrzuje v sodih. Oblasti so zaskrbljene za usodo pripadnikov indijanskih plemen, ki živijo v slabo narejenih barakah, vendar pa so nekateri ljudje vztrajni tudi za ceno življenja. Po severovzhodu Minnesote poteka tekma vzdržljivosti Arrowhead 135, ki jo lahko tekmovalci opravijo s smučmi, kolesi ali tekom. Polarni mraz se je na kratko premaknil južno od severnega tečaja zaradi toplega zraka, ki je prišel iz Afrike in zmedel vreme na severu, ga razbil na kose in dele mraza potisnil navzdol. Predsednik ZDA Donald Trump je to v enem od svojih tvitov označil kot dokaz, da se ozračje ne segreva.