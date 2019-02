Polarni mraz, ki je ta teden pustošil po ZDA, je z nizkimi temperaturami podrl več rekordov. V Chicagu so izmerili tudi minus 29 stopinj Celzija, kar je za kar deset stopinj Celzija manj, kot je znašala do sedaj rekordno nizka meritev iz leta 1985.

Tako si je te dni mesto priborilo tudi nadimek »Chiberia«. Nov rekord so postavili tudi v mestu Rockford v zvezni državi Illinois, kjer so izmerili minus 34 stopinj Celzija. Podobno hladno je bilo v mestu Madison v zvezni državi Wisconsin, kjer je bila najnižja izmerjena temperatura minus 32 stopinj Celzija. Včeraj popoldan se je polarni mraz večinoma premaknil na vzhod in New York s dobrim pol metrom snega.

Deadly cold snow storm arrived in New York City #ClimateChangepic.twitter.com/jXTiockVw9 — Muhammed Ali Mustafa (@smalimustafa) January 30, 2019

Zaradi mraza so bile zaprte šole, podjetja, bolnišnice so imele povečan obseg dela zaradi stotine bolnikov z ozeblinami, v mestu Detroit so zmrzovale vodovodne cevi. Po poročanju agencije Reuters, so temperature vzele vsaj 21 življenj, točno število žrtev pa ni znano. Med drugimi naj bi umrl starejši moški, medtem ko se je poskušal prebiti do svojega doma, pa študent, ki so ga našli za univerzitetnimi prostori. Nekega moškega naj bi celo povozil snežni plug, v mestu Milwaukee pa so našli moškega, ki je zmrznil v kleti svoje hiše, poroča Guardian.

Prihaja otoplitev tudi za 80 stopinj Celzija Med tem ko je mesto Chicago še v sredo dajalo vtis mesta duhov, saj so lokalne oblasti prebivalcem svetovale, naj raje ostajajo doma, danes pričakujejo, da se bo več ljudi le vrnilo na svoja delovna mesta. Za vikend so namreč napovedane višje temperature – v zvezni državi Illinois pričakujejo, da se bo ozračje otoplilo tudi za 80 stopinj Celzija, kot poroča več ameriških medijev. Oblasti svarijo, da bi tudi toplejši vikend lahko prinesel svojevrstne težave. Led in sneg, ki se bosta topila, bosta verjetno sprožala poplave, kar se je že začelo dogajati v mestu Michigan. Zaradi spreminjajočih se temperatur na cestah in mostovih pričakujejo nastanek lukenj in razpok, pokale bodo tudi avtomobilske gume.