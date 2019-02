»Včeraj je ekipa Valores Probox Team z najboljšo boksarsko na svetu v srednji in supersrednji kategoriji Emo Kozin doživela neprijetno presenečenje. Zapletlo se je pri rutinskem postopku pridobivanja ESTE (elektronskega sistema za avtorizacijo potovanja) za vstop v ZDA. Na razgovoru na veleposlaništvu ZDA v Ljubljani so prošnjo brez pojasnila zavrnili vsej ekipi in tudi njenim staršem. Zdaj zahtevajo dodaten postopek pridobitve vizuma, ki pa bo trajal več kot mesec. V tem primeru je pričakovana borba v ZDA izgubljena,« so sporočili iz ekipe Kozinove.

Dvoboj v Denverju tako odpade, Kozinova je izjemno razočarana, njen tabor na čelu z managerjem Mirkom Skokom pa se zdaj dogovarja za nadomestno prizorišče dvoboja, po vsej verjetnosti z isto tekmico, s Sanno Turunen. Iz ekipe Kozinove so dodali, da je bil organizator tekmovanja sredi februarja v Denverju nad zapletom presenečen, vendar je odpoved razumel in si še vedno želi nastopa Kozinove takoj, ko bo to mogoče.