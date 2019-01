Ema "The Princess" Kozin se bo borila za naslov svetovne prvakinje združenja WBO v super-srednjetežki kategoriji. V začetku leta 2019 je bila načrtovana tekma v Nemčiji, ki pa je bila odpovedana. Z malo sreče je Kozinova prejela vabilo v ZDA, na katerega so se v njenem taboru z veseljem odzvali. »Zavedamo se, da je tovrstna tekma najpomembnejša v Emini karieri in najboljša možnost za promocijo Eme in Slovenije v svetu. Ema je, ne glede na njeno mladost, v življenjski formi in dovolj zrela za največje zmage. V Ameriko odhajamo zelo optimistični. Čakamo pa na nasprotnico,« je povedal trener Rudolf Pavlin.

»Najprej bi se rada zahvalila menedžerju Mirku Skoku za ažurnost in seveda, da so mi ponudili možnost nastopiti v Meki boksa, v ZDA. Glede tekme in njene pomembnosti se ne obremenjujem, saj se zavedam mojih zmožnosti. Vesela sem svojega napredka ob koncu lanske sezone, ki sem ga dosegla s trenerskim kadrom. Med novoletnimi prazniki smo trdo delali in ni bilo počitka,« je dejala Kozinova.

»Počutim se bolj pripravljena kot kadarkoli in zelo se veselim trenutka, ko bom ponovno stopila v ring v ZDA. Nasprotnica še ni znana, bo pa v naslednjih dneh. Katera bo, se ne obremenjujem, želim le dostojno in kakovostno tekmico,« je samozavestna slovenska boksarka.