Nabiranje radijskih izkušenj, spoznavanje življenja pisatelja Ivana Cankarja, čaranje nad mestom ali tečaj pantomime. Tudi letos so številni ljubljanski javni zavodi pripravili pester nabor aktivnosti, ki jih bodo počitnikarjem ponudili med zimskimi počitnicami. Teh se bodo letos ljubljanski otroci razveselili med 25. februarjem in 1. marcem, v številnih zavodih pa so v teh dneh že začeli zbirati prijave za počitniške programe.

V Mali ulici stiskajo pesti, da bo med zimskimi počitnicami v mestu dovolj snega, saj pripravljajo predvsem zimske radosti. »Raziskovali bomo, kakšen je gozd pozimi, se spraševali, kje prezimujejo ptice in druge gozdne živali, opazovali naravo,« vabijo v družinskem centru in ob tem obljubljajo, da si bodo po aktivnostih v naravi privoščili tudi topel čaj in spekli kruh, v počitniškem tednu pa se bodo z otroki odpravili na drsališče in si za konec počitniškega tedna ogledali predstavo v Kinodvoru. Počitniško varstvo bo v Mali ulici vsak počitniški dan organizirano od 7.30 do 16. ure.

Nad mestom bodo čarali

V Kinodvoru bodo tudi sicer ob počitniških dopoldnevih predvajali otroške filme, dogajanje pa bodo dopolnili z delavnico, posebnim pustnim zajtrkom in filmsko premiero. Na delavnici bodo otroci v zameno za plačilo 10 evrov spoznali, kaj vse potrebujejo za dober vlog in kako povedati dobro videozgodbo v nekaj sekundah. Na premieri filma v četrtek, 28. februarja, si bodo otroci lahko ogledali družinski film Mia in beli lev, ki v ospredje postavlja nenavadno prijateljstvo med deklico in levom, medtem ko bo v soboto, 2. marca, v Kinodvoru čas za pustni zajtrk. Od 9. ure dalje bodo v kavarni stregli miške in krofe, na voljo bo tudi maskiranje obraza. Pred predstavo Keber in Kozliček bo počitnikarje pozdravila še Pika Nogavička, po predstavi pa bodo obiskovalce povabili k izdelovanju pustnih mask. Vstopnica za film stane 4,5 evra in vključuje tudi pustno dobroto.

Na Ljubljanskem gradu bosta počitnikarjem družbo delali čarodejka, sestra profesorja zmajeslovja, in pustolovka, profesorjeva vajenka. V sklopu Zacopranih zimskih počitnic s čarodejko in pustolovko, kot so nad mestom poimenovali počitniške aktivnosti, se bo v petih počitniških dneh zvrstilo pet različnih delavnic, na katerih se bodo otroci pridružili pustolovki ter ji pomagali premagati preizkušnje in tako preklicati čarodejkin urok nad mestom. Udeležba na delavnici stane 5 evrov na dan.