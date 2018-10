Počitniški termini drsanja

Rednim terminom rekreativnega drsanja v dvoranah Tivoli in Zalog so v javnem zavodu Šport Ljubljana dodali dodatne počitniške termine. Med jesenskimi počitnicami bodo tako rekreativci v Zalogu lahko poleg rednih terminov (v soboto od 12.30 do 14. ure in v nedeljo od 11.30 do 13. ure) drsali tudi od ponedeljka do petka med 11.30 in 13. uro. Vrata Hale Tivoli so za drsalce odprta v četrtek od 19. ure do 20.30, v soboto od 10. ure do 11.30 in od 20. do 22. ure ter v nedeljo od 14. ure do 15.30, med jesenskimi počitnicami pa tudi od ponedeljka do petka med 12.30 in 14. uro.