Svanborg R. Jonsdottir, profesorica pedagogike: Otrokom želimo vzbuditi željo, da nekaj naredijo, in jim dati občutek, da so tega sposobni

Islandska strokovnjakinja za pedagogiko Svanborg R. Jonsdottir je bila 28 let osnovnošolska učiteljica in je bila ena od pobudnic, da je Islandija v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v obvezno izobraževanje vključila edukacijo za inovacije oziroma izobraževanje za ustvarjalnost. Zdaj je profesorica pedagogike na Islandski univerzi in o tem, kako pri otrocih spodbuditi ustvarjalnost, uči prihodnje generacije učiteljev. Pred nekaj tedni je bila v Ljubljani gostja na predstavitvi knjige Misliti socialne inovacije, zanjo je prispevala poglavje o razvoju izobraževanja za ustvarjalnost v islandskem kontekstu.