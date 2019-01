Izbor za pesem Evrovizije se zdi še daleč, saj bo šele maja v Izraelu, toda zdaj potekajo nacionalna izbiranja tekmovalnih pesmi. Slovenija bo predstavnika na tekmovanju izbrala 16. februarja. Med pesmimi, ki so bile že izbrane, ta hip največ pozornosti dobiva francoska pesem. Francozi so namreč kot potnika v Izrael izbrali 19-letnega transseksualca Bilala Hassanija. Mladenič maroških korenin je na nacionalnem tekmovanju publiko prepričal s pesmijo Roi (Kralj), zmagal pa je prav zahvaljujoč številnim glasovom publike. Kar niti ni presenetljivo, saj je relativno velika youtubovska zvezda, sledi mu 800.000 naročnikov. Kljub temu da je v Franciji poznan, so po zmagi njegov spletni profil napadli tudi z nasilnimi homofobnimi in rasističnimi izjavami, češ da je »arabski gej z lasuljo sramota za Francijo«. Pojavile so se tudi grožnje z napadom in celo smrtjo. Zaradi tega je za nekaj časa celo ukinil svoje spletne račune.

Transseksualci na Evrosongu seveda niso nič novega, navsezadnje je tudi letošnji domačin Izrael leta 1998 zmagal zahvaljujoč transseksualcu Dani Internacional, ki je ob svoji zmagi – in tudi še zdaj – izjavljala, da predstavlja »liberalni Izrael, ki sprejema vsa človeška bitja ne glede na to, kakšnega spola ali rase so«. Prav nasprotje tega pa Izraelu očitajo nekateri slavni glasbeniki, denimo Peter Gabriel, ki celo pozivajo k bojkotu prireditve ali pa vsaj k temu, da je nacionalne televizije ne bi prenašale. Kot razlog navajajo stalno kršenje človekovih pravic Palestincev. Prvi pozivi k temu so se pojavili že lani, a niso bili uslišani. Tudi zdaj je Evropska radiodifuzna zveza EBU, organizatorica tekmovanja, v odgovoru na proteste zapisala, da je tekmovanje za najboljšo pesem »nepolitični dogodek« ter da so organizatorji v Tel Avivu že pripravljeni in je nemogoče prestaviti prireditev. V mestu so denimo začeli graditi velikansko šotorišče. Odločili so se namreč, da bodo obiskovalcem prireditve ponudili tudi možnost kampiranja bodisi v razkošnih šotorih ali pa v preprostejši obliki. S tem naj bi privabili še več obiskovalcev, predvsem iz tujine, ki so jih sicer odvrnile visoke cene hotelskih nočitev v mestu. Pričakujejo okoli 10.000 tujih obiskovalcev prireditve.