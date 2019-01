Pod pismo britanski medijski hiši BBC se je podpisalo 50 umetnikov, med njimi modna oblikovalka Vivienne Westwood, glasbenik Peter Gabriel in skupina Wolf Alice ter filmski ustvarjalci Mike Leigh, Maxine Peake in Miriam Margolyes.

Kot poroča BBC, se sklicujejo na zlasti na domnevne kršitve človekovih pravic. »Evrovizija je morda lahkotna oblika zabave, vendar pa ne sme biti izvzeta iz razprave o človekovih pravicah,« so zapisali.

Letošnje tekmovanje bo maja predvidoma potekalo v izraelskem Tel Avivu. Polfinala 64. tekmovanja bosta 14. in 16., finale pa 18. maja. Maja lani je v Lizboni Izraelu zmago na Evroviziji prinesla Netta Barzilai s pesmijo Toy.

Toda skupina prepoznavnih osebnosti iz sveta zabave in kulture ocenjuje, da bi moral dogodek potekati v luči vključevanja in proslavljanja različnosti, česar pa Izrael z okupacijo na Zahodnem bregu in na Golanski planoti ne izkazuje. »Ne moremo prezreti izraelskega sistematičnega kršenja človekovih pravic Palestincev,« so zapisali.