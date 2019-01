Posnetek je bil objavljen na družbenih omrežjih Facebook in Twitter. Na njem je videti moškega v rdeči jakni, ki z macolo razbija avtomobilska stekla in luči ter z vseh strani tolče po modrem avtomobilu. V manj kot 40 sekundah je uničil večji del vozila.

Posnetek se je hitro razširil po spletu in sprožil številne odzive. Mnogi so ocenili, da se je moški razjezil, ker je bil avtomobil parkiran na prehodu za pešce pred vhodom v stanovanjsko poslopje. Nekateri v odzivih branijo moškega, ker je vzel pravico v svoje roke, drugi navajajo, da imajo tudi sami dovolj voznikov, ki parkirajo avtomobile vsepovsod. Nekateri pa so krivdo pripisali današnji otoplitvi z južnim vetrom, ki vpliva na počutje ljudi.

Splitska policija je za hrvaške medije potrdila, da se je moški sam prijavil na policijski postaji in da je tudi lastnik razbitega vozila. Kot so povedali za novičarski portal index.hr, niso ugotovili nobenih elementov kaznivega dejanja. Portal dodaja, da naj bi moški imel psihične težave.

Policisti poskušajo ugotoviti, zakaj se je moški agresivno vedel in razbil avtomobil, na svoji spletni strani poroča splitski časnik Slobodna Dalmacija.