Znanstvena raziskava je obravnavala stališča državljanov glede zakonskega kaznovanja sovražnega govora kot tudi simbolov, ki so povezani s fašizmom in komunizmom, vključno z ustaškimi in partizanskimi gibanji in režimi. Avtorja sta v okviru raziskave na reprezentativnem vzorcu opravila anketi leta 2016 in 2018 ter primerjala rezultate, piše na spletni strani revije.

Prepovedali bi neposredni sovražni govor Več kot 80 odstotkov anketirancev iz lanske raziskave bi prepovedalo neposredni sovražni govor, ki spodbuja nasilje in diskriminacijo določenih skupin, kot tudi uporabo nacističnih simbolov, kar je nekoliko več kot leta 2016. Od leta 2016 do 2018 se je povečal tudi delež oseb, ki bi prepovedale ustaški slogan Za dom spremni na 50 odstotkov, jih je pa 47 odstotkov na drugi strani mnenja, da bi morali ohraniti spomenike iz domovinske vojne s tem napisom. Za večino anketirancev je sprejemljivo ustaško geslo ko gre za domovinsko vojno, medtem ko ga obsojajo, ko gre za Neodvisno državo Hrvaško (NDH).