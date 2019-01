Jeseniški policist Blaž Bergant je pojasnil, da so 8. septembra lani policisti pred zabojnikom za brezdomce na Jesenicah prijeli Franca Kleindiensta, zoper katerega so vodili postopek zaradi nasilja v družini. Kleindienst je večkrat kršil prepoved približevanja svoji ženi in tako je bilo tudi ta dan, ko je Kleindienstova prijavila, da ji je mož vzel telefon.

Bergant je povedal, da so na travniku nasproti zabojnika videli zakonca Kleindienst in Alena Lovića, ki so šli proti Hrušici. Kleindiensta so aretirali, pri čemer je njena žena njegovemu prijetju nasprotovala, pa čeprav so videli, kako jo je tik pred tem lasal in tepel.

Na Kleindienstu so opazili tudi krvave madeže, nihče pa ni pomislil, da se je kaj zgodilo brezdomcu, ki je prebival v bližnjem zabojniku, prepričani so bili celo, da je bil ta tedaj udeležen v nekem dogodku na eni drugi lokaciji.

Tako je oskrbnik zabojnikov tedaj že mrtvega brezdomca našel šele naslednji dan. Tožilstvo pa je prepričano, da so 36-letnega znanca do smrti pretepli prav zakonca Kleindienst in Lović. Slednji je krivdo na predobravnavnem naroku tudi priznal, sodišče pa mu je izreklo sedemletno zaporno kazen.